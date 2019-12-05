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Эксперт назвала страны, где россиянам лучше не выходить из отеля

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Эксперт назвала страны, где россиянам лучше не выходить из отеля

Москва, 5 декабря. Главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз рассказала, какие опасности поджидают россиян в странах Латинской Америки.

По словам Шпиз, туристы из России едут в Латинскую Америку, в первую очередь, за пляжным отдыхом. Когда в российских регионах наступает зима, в Южном полушарии царит летняя погода. Но если туристы планируют расслабиться на золотом песке пляжей, им стоит не забывать, что ситуация на территории дорогих отелей может кардинально отличаться от той, которая царит за их пределами. Столкновение с повседневной реальностью латиноамериканских стран может стать неприятным сюрпризом, утверждает эксперт.

«В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с бедностью. Это соприкосновение рождает провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, приезжающих на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», — отметила Шпиз.

Эксперт назвала страны, где россиянам лучше не выходить из отеля

Она напомнила, что подобный контраст богатых приезжих и нищих местных можно было наблюдать во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Шпиз рассказала, что тогда ни один турист «не покинул страну неограбленным», ограбления происходили даже на территории Олимпийской деревни.

«Человеку, который переживает за свое спокойствие, туда ехать не надо. С другой стороны, вы можете отказаться от того, чтобы блистать повсюду золотыми украшениями и особо не сорить деньгами. Если будете вести себя скромнее, то не спровоцируете местное население», — посоветовала Шпиз.

Ранее «Газета.ру» назвала Мексику в числе самых дорогих туристических направлений начавшейся зимы — поездка на двоих в латиноамериканскую страну обходится в среднем в 150 тысяч рублей на двоих.

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Источник: РИА Новости
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