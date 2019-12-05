Китайское СМИ объяснило стереотип о россиянах как о «воинственном народе»

Москва, 5 декабря. Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему в КНР принято считать россиян «воинственным народом».

В статье утверждается, что Россия за свою историю якобы захватила больше земель, чем любое другое государство в мире. Во времена Российской империи и Советского Союза площадь страны достигала 25 миллионов квадратных километров.

Издание обращает внимание на суровый российский климат. Автор указывает, что сибирские морозы зимой могут достигать 70 градусов ниже ноля. Погодные условия в России сравниваются с «кинжалом», который не раз помогал одерживать победу над противником.

В пример приводится Северная война против Швеции эпохи Петра I, война с Наполеоном 1812 года, а также Великая Отечественная война, в которой СССР разгромил гитлеровскую Германию и ее союзников.

Подчеркивается, что жители России умеют выживать в экстремальных погодных условиях, и это позволяет называть их «воинственным народом».

Автор напомнил, что в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли россиян «волосатиками» из-за многочисленных приграничных конфликтов, но сегодня ситуация изменилась, закрепилось название «воинственного народа».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев назвал укрепление партнерства с Китаем одним из долгосрочных приоритетов внешней политики РФ, отвечающей задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития.