Белый дом прокомментировал слушания по импичменту Трампа

Вашингтон, 5 декабря. В Белом доме назвали «плохим днем для демократов» начало слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа.

В первый день слушаний в комитете палаты представителей по судебным вопросам выслушали мнение трех профессоров, которые высказались по поводу того, если в собранных представителями Демократической партии доказательствах основания для импичмента президента.

«Сегодня был хороший день для Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По итогам слушаний председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольд Надлер сделал вывод, что мнения экспертов подкрепляют версию демократов о том, что Трамп злоупотреблял полномочиями. Свидетели, выставленные Демократической партией, одобрили выдвинутые против главы Белого дома обвинения, тогда как единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.

Трампа обвиняют в том, что он якобы пытался оказать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возбудить на Украине уголовное дело в отношении сына одного из лидеров Демократической партии США Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Байдена называют одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому действующего президента США демократы обвинили в попытке устранить своего политического конкурента и запустили в отношении него процедуру импичмента.

Как пишет «Газета.ру», если будет доказано, что Трамп действительно предлагал Зеленскому «сделку», это может стать формальным основанием для отставки президента.