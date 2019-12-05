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Белый дом прокомментировал слушания по импичменту Трампа

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Белый дом прокомментировал слушания по импичменту Трампа

Вашингтон, 5 декабря. В Белом доме назвали «плохим днем для демократов» начало слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа.

В первый день слушаний в комитете палаты представителей по судебным вопросам выслушали мнение трех профессоров, которые высказались по поводу того, если в собранных представителями Демократической партии доказательствах основания для импичмента президента.

«Сегодня был хороший день для Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Белый дом прокомментировал слушания по импичменту Трампа

По итогам слушаний председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольд Надлер сделал вывод, что мнения экспертов подкрепляют версию демократов о том, что Трамп злоупотреблял полномочиями. Свидетели, выставленные Демократической партией, одобрили выдвинутые против главы Белого дома обвинения, тогда как единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.

Трампа обвиняют в том, что он якобы пытался оказать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возбудить на Украине уголовное дело в отношении сына одного из лидеров Демократической партии США Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Белый дом прокомментировал слушания по импичменту Трампа

Байдена называют одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому действующего президента США демократы обвинили в попытке устранить своего политического конкурента и запустили в отношении него процедуру импичмента.

Как пишет «Газета.ру», если будет доказано, что Трамп действительно предлагал Зеленскому «сделку», это может стать формальным основанием для отставки президента.

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Источник: РИА Новости
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