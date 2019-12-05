Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Китае

Пекин, 5 декабря. В китайском городе Таншань сегодня утром по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,5 балла. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Первые подземные толчки были зарегистрированы в 08:02 по местному времени (03:02 по Москве) Известно, что эпицентр землетрясения находился на территории района Фэннань, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Город Таншань в 130 км расположен к востоку от Пекина. В нем проживает свыше 7,9 млн человек.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощнейшее землетрясение магнитудой в 6,4 балла. 27 человек погибли, более 650 пострадали.