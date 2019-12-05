Дания планирует потратить $221 млн на усиление обороны Арктики

Копенгаген, 5 декабря. Дания планирует выделить порядка 221 миллиона долларов на усиление обороны в Арктике, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Фредериксен, заявив о выделении 221 миллиона долларов на усиление обороны в Арктике, добавила, что «американцы этому очень рады». Премьер подчеркнула, что с точки зрения политической безопасности арктический регион «все более важен».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT выразил мнение, что «Дания озаботилась этим вопросом только потому, что это общая установка в рамках НАТО и датско-американских отношений, чтобы противостоять России в арктическом регионе».

О необходимости обеспечить присутствия НАТО в Арктике ранее заявлял генсек Альянса Йенс Столтенберг. Причиной таких мер он назвал нарастающее присутствие российской стороны в регионе.

Политологи также отмечают, что инициатива Дании необходима, чтобы продемонстрировать американскому президенту Дональду Трампу выполнение своих финансовых обязательств перед НАТО.

Отметим, в конце ноября посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов обратил внимание на то, что «далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности». К примеру, у министерства обороны Великобритании есть военная арктическая стратегия. Также Корчунов указал на доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.

Корчунов подчеркнул, что военная активность НАТО в Арктике, в которую Альянс затягивает внерегиональные государства, усиливает военно-политическую напряженность.