Эксперты рассказали, как будет выглядеть шестое поколение истребителей

Москва, 5 декабря. Авиаконструкторы из России и других стран продолжают разрабатывать новые двигатели, системы управления и вооружения, которые с каждым годом приближают появление нового поколения сверхтехнологичных истребителей. Эксперты рассказали, как будут выглядеть новые боевые машины.

Авиаконструкторы со всего мира уже активно изучают вопрос создания современной системы управления истребителем, которая позволит манипулировать техникой как из кабины пилота, так и удалено. По словам специалистов, данная возможность должна стать одним из основных критериев шестого поколения истребителей.

Кроме того, боевые машины получат возможность самостоятельно вести бой, без участия человека. Однако, в данном случае перед конструкторами стоит проблема – как защитить технику от средств радиоэлектронной борьбы.

Основой для новейших отечественных истребителей уже может стать российский ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Напомним, что разработка данного БПЛА ведется с 2012 года. Впервые российский ударный беспилотник поднялся в воздух в мае этого года. Новинку высоко оценили зарубежные СМИ.

Еженедельник «Звезда» пишет, что в истребителях также будут использоваться системы управления, которые позволят всего одному пилоту командовать целой беспилотной воздушной боевой группой.

В передаче информации летчику будут использованы новейшие типы мониторов и систем целеуказания. Они в свою очередь будут встроены в специальный шлемофон, данную разработку предложили британцы.

«Наша задача состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание летчика не на приборной доске, а на ситуации за бортом… Поэтому мы и стремимся по возможности сосредоточить необходимую информацию у него перед глазами», — рассказал ведущий летчик-испытатель британской компании BAE Systems Марк Боумэн.

Что до внешнего вида, то эксперты склоняются к компоновке «летающее крыло» или схеме «утка». Это обусловлено необходимостью улучшить незаметность в истребителях будущего.

«Сердцем» истребителей шестого поколения станет новый двигатель. Рассматривается вариант, что он будет на на водородной тяге, что позволит самолету развивать достаточную скорость для выхода в ближний космос. Российские ученые уже активно ведут разработки в этой области.