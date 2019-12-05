США планируют отправить на Ближний Восток 14 тысяч военных

Вашингтон, 5 декабря. США могут перебросить на Ближний Восток еще 14 тысяч военных и корабли, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, наращивание военного присутствия в регионе Вашингтон объясняет намерением противодействовать Ирану. Решение о переброске дополнительных сил на Ближний Восток президент США Дональд Трамп может принять в течение декабря. Возможен вариант с отправкой меньшего количества военных, сообщает источник газеты.

По его данным, усиление американской группировки может быть использовано в качестве сдерживания Тегерана в случае его попыток жестко отреагировать на усиление экономических санкций со стороны Соединенных Штатов. Ряд должностных лиц в Вашингтоне, впрочем, высказывает мнение, что это может спровоцировать Иран на более решительные шаги или приведет к вооруженному конфликту.

В среду президент Ирана Хасан Роухани подтвердил готовность начать переговоры с США в течение часа, если Вашингтон отменит санкции.

«Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным», — отметил он.

Ситуация вокруг Ирана обострилась в прошлом году, когда США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели против Тегерана ограничения в сфере экспорта нефти.

Трамп неоднократно утверждал, что готов к диалогу с Ираном. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД другим договором, который включал бы не только иранскую ядерную программу, но и другие вопросы, включая разработку ракет и региональную политику Тегерана.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе.