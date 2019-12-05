Емельяненко подтвердил готовность дать реванш Кокляеву по правилам MMA

Москва, 5 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко готов провести еще один бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Об этом Емельяненко заявил в интервью на одном из Youtube-каналов. По словам спортсмена, он «не оставит шансов в бою» своему сопернику. Боец сказал, что Кокляев «может выбрать сам, как ему проиграть», сообщает РЕН ТВ. Он уточнил, что может «провести болевой или удушающий прием», чтобы не травмировать пауэрлифтера «слишком сильно».

Емельяненко и Кокляев встретились на ринге в ночь на 30 ноября. Бой проходил по правилам бокса. Поединок продлился всего 2,5 минуты, более опытный профессионал нокаутировал спортсмена-тяжелоатлета в первом раунде, после чего Кокляев попросил дать ему еще один шанс в поединке по правилам MMA.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, после встречи с пауэрлифтером Емельяненко извинился перед болельщиками за то, что бой оказался таким скоротечным.

«Я говорил, что готов боксировать с большим количеством таких желающих. Растягивал бой так долго, как мог. Извините, что быстро. Будем разговаривать с организаторами, возможно, в следующий раз против меня за вечер выйдут поочередно пятеро таких граждан», — сказал тогда спортсмен.

Напомним, поводом для поединка между Емельяненко и Кокляевым стал видеоролик, который пауэрлифтер выложил в Сеть в марте нынешнего года после конфликта своего оппонента с бойцом Сергеем Харитоновым. Тогда Кокляев сказал, что «развеян миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видеообращение, и обмен колкостями в интернете привел спортсменов на ринг.

Александр Емельяненко является экс-чемпионом мира по версии ProFC, многократным чемпионом России, мира и Европы по боевому самбо. В 2009 году он дебютирован на боксерском ринге.

Кокляев — российский пауэрлифтер, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории более 105 кг, призер ряда международных турниров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что боец ММА Евгений Гончаров готов бесплатно сразиться с Александром Емельяненко.