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Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек

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Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек

Варшава, 5 декабря. Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.

Как передает TVP.PL, представители местной полиции сообщили, что в результате сильного взрыва газа в среду оказался разрушенным трехэтажный дом. В здании проживали девять человек. Один из них во время ЧП находился на работе. По данным спасателей, остальные восемь человек сейчас могут находиться под обломками. Среди них есть дети.

Взрыв произошел около семи часов вечера. По словам представителя польской газовой компании PSG, трубопровод, обеспечивающий большую часть города газом, был «пробурен» компанией, которая проводила ремонтные работы. Предположительно, случайное «просверливание» трубопровода вызвало искру, из-за которой и произошел мощный взрыв. По мнению газовщика, жильцы рухнувшего дома не виноваты в произошедшем.

В настоящее время 50 спасателей участвуют в спасательной операции, пытаясь расчистить завалы и надеясь найти выживших. На место ЧП доставили два экскаватора, ожидается, что спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Щирк — один из самых популярных горнолыжных курортов в Польше. Огромное количество туристов приезжают сюда еще до открытия лыжного сезона.

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Источник: TVP.PL
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