Пентагон заявил о важности сохранения диалога с Россией

Вашингтон, 5 декабря. Замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что прямой диалог министров обороны РФ и США важен и будет продолжен.

После своего назначения в июле нынешнего года министр обороны США Марк Эспер дважды звонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, поскольку считал важным восстановление прямых контактов между главами военных ведомства двух стран. Руд подтвердил намерение Пентагона продолжать диалог.

«Эспер пару раз беседовал со своим российским коллегой. Это, конечно, не единственные примеры взаимодействия, которое мы ведем с Вооруженными силами РФ», — сказал заместитель министра.

Руд напомнил, что был период, когда прямые контакты между министрами обороны Российской Федерации и Соединенных Штатов отсутствовали. Он отметил, что Пентагон счел важным восстановить канал связи, чтобы «обсуждать заслуживающие внимание вопросы».

«Но это было пока лишь началом диалога. Мои ожидания заключаются в том, что это будет продолжаться периодически по мере необходимости», — подчеркнул замглавы Пентагона.

Чиновник ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, готов ли Эспер в случае необходимости к личной встрече с Шойгу. Руд сказал, что только министр может прокомментировать этот вопрос.

Заместитель министра обороны США уточнил, что прямой диалог поддерживается также на уровне Генерального штаба Вооруженных сил России и Комитета начальников штабов ВС США, а также между рядом военачальников двух стран. Руд высоко оценил взаимодействие по ситуации в Сирии.

«У нас с российскими Вооруженными силами идет ежедневное взаимодействие в Сирии, которое я бы охарактеризовал как профессиональное и конструктивное. Оно сконцентрировано на предотвращении конфликтов, что отвечает интересам как российских, так и американских и других сил», — рассказал он.

Руд отметил, что существует и более широкий диалог между правительствами двух стран, в ходе которого обсуждаются вопросы стратегической стабильности.

Напомним, в марте 2014 года США заморозили двусторонние военные связи с РФ в связи с ситуацией на Украине.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в пресс-службе Пентагона назвали Россию и Китай «наиболее серьезными угрозами» для безопасности США.