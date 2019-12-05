Американцы не хотят видеть США главным спонсором НАТО

Вашингтон, 5 декабря. Только около трети американцев согласны, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО. Таковы результаты опроса, проведенного фирмой Rasmussen.

«Лишь 35% из тех, кто, вероятно, придет на выборы в США, считают, что Америка должна давать НАТО больше денег, чем любая другая страна», — сообщает Rasmussen.

Не согласны с таким положением дел 49% опрошенных, еще 16% пока не определились, передает РИА Новости.

Ранее США платили 22% из сравнительного скромного прямого бюджета НАТО в 2,5 миллиарда долларов. В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Альянса одобрили переход на новую формулу расчета отчислений в бюджет организации, передавал RT. Эти деньги идут в том числе на содержание штаб-квартиры организации. Отныне Вашингтон и Берлин будут платить по 16% от общей суммы. Таким образом, доля США стала меньше, а Германии — больше. Оставшиеся 68% распределят между другими участниками.

Дональд Трамп после своего избрания президентом США последовательно критиковал НАТО как «устаревшую» организацию, а участников — за недостаточный вклад в оборону альянса. Он неоднократно обращал внимание на тот факт, что не все страны выделяют на оборонные нужды Альянса сумму, равную 2% ВВП, как того требуют договоренности. Кроме того, ряд американских СМИ сообщали, что Трамп неоднократно обсуждал с высокопоставленными членами администрации возможность выхода из состава НАТО.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что юбилейный саммит НАТО, проходивший 3 — 4 декабря в Лондоне, превратился «в грандиозную свару». В частности, Трамп обвинил своих европейских «партнеров», что те не хотят платить Вашингтону за «безопасность», и пригрозил ввести против неплательщиков торговые санкции.

Критика звучала и в адрес французского президента Эммануэля Макрона из-за его несогласия считать Россию и Китай врагами страшнее международного терроризма, а также за слова о «смерти мозга НАТО» и за стремление Франции вновь покинуть Альянс.

В свою очередь, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану «прилетело» за военную операцию на севере Сирии, закупку российских ЗРК С-400 и публичный отказ защищать Польшу и Прибалтику в случае их военного конфликта с Россией.