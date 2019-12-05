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Ростуризм рассказал, где можно интересно провести новогодние каникулы

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Ростуризм рассказал, где можно интересно провести новогодние каникулы

Москва, 5 декабря. Новогодние праздники в России отметятся целой серией рождественских фестивалей, крупнейшим в Европе катком, а также международными соревнованиями по зимним видам спорта и многими другими развлечениями. Полный список был подготовлен Ростуризмом.

В Москве с 13 декабря по 12 января пройдет зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», который жители столицы уже назвали любимым городским праздником. Кроме того, на ВДНХ будет открыт самый большой в Европе каток, площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Те, кто пока не умеет кататься на коньках, смогут научиться этом во всех московских парках, где будут открыты школы для начинающих конькобежцев и секции по фигурному катанию. Также сообщается, что со 2-го по 8-е января московские музеи будут работать бесплатно.

В Петербурге состоится международный забег Дедом Морозов. Старт марафону будет дан на Дворцовой площади. А в Ленинградской области и Карелии желающие смогут покататься на собачьей или оленьей упряжке, а также посетить подледную рыбалку и настоящую баню.

В Крыму, несмотря на совсем не зимнюю погоду (10-15 градусов), тоже можно будет проникнуться новогодним настроением, посетив с экскурсией Массандровский винзавод или Ливадийский дворец. Также новогодние каникулы являются хорошей возможностью для посещения севастопольских музеев и Морского аквариума.

В Рязани, которая стала Новогодней столицей России-2020 пройдет фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань!», который начнется 14 декабря, пишет «Газета.ру».

Жители и гости Мурманска, а также Кандалакши и Ямала смогут увидеть уникальное природное явление – северное сияние. А в Казанском кремле состоится световое шоу на стенах Спасской башни.

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Источник: РИА Новости
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