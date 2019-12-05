Первый коммерческий пуск с «Восточного» запланирован на 2020 год

Москва, 5 декабря. Первый полностью коммерческий пуск с космодрома «Восточный» будет произведен в апреле 2020 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрний Рогозин сообщил, что с «Восточного» в следующем году планируется произвести пять запусков, но не уточнил, какие именно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, первый из них будет полностью коммерческим.

«Восемнадцатого апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете «Союз-2» с космодрома «Восточный». За ним последуют пуски в мае, июне и июле», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в декабре следующего года возможен пятый запуск с метеоспутником «Метеор-М» номер 2-3.

Первые коммерческие спутники были запущены с нового космодрома еще два года назад, но тогда это были микроспутники, которые запускались вместе с российским космическим аппаратом «Метеор-М» номер 2-1. Ракета-носитель для пуска была изготовлена за счет средств бюджета и отправлена в космос в рамках федеральной программы.

В случае с OneWeb речь идет о полностью коммерческом запуске, когда заказчик оплачивает и отдельную ракету, и пусковые услуги.

По планам, орбитальная группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников и позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Запуск космических аппаратов будет осуществляться с помощью российских ракет «Союз» с трех космодромов — «Куру» в Южной Америке, «Байконура» и «Восточного». Речь идет о 21 запуске. Соответствующий контракт был подписан между Роскосмосом, французской компанией Arianespace и британской OneWeb в 2015 году.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы.