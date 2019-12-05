Глава РУСАДА рассказал о второй попытке агентства спасти легкую атлетику в России

Москва, 5 декабря. Первоочередные антикризисные меры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) являются второй попыткой организации спасти в стране легкую атлетику, заявил гендиректор организации Юрий Ганус.

В среду РУСАДА обнародовало антикризисные меры, которые призваны восстановить ВФЛА и возвратить ей членство в международной организации — World Athletics. В частности, РУСАДА предлагает создать международную рабочую группу, в полномочия которой входит возможность утверждать исполняющего обязанности президента ВФЛА, а также управляющую команду федерации.

«Это вторая попытка спасти нашу легкую атлетику. К сожалению, мое первое заявление от 13 мая 2019 года не было услышано нашими спортивными властями. Итог катастрофический, и я никого не пугал ранее и не пугаю сейчас», — цитирует ТАСС слова Гануса.

Напомним, ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе. 23 ноября стало известно, что World Athletics приняла решение продлить срок отстранения ВФЛА.

В начале этой осени Всемирное антидопинговое агентств о (WADA) запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу из-за возможных махинаций и манипуляций с данными столичной антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале текущего года. У российской стороны был 21 день, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих сведений. Письмо с ответами в WADA было отправлено 8 октября.

Комитет по соответствию WADA в конце прошлого месяца рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.