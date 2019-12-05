Названы песни, которые россияне искали чаще всего в 2019 году

Москва, 5 декабря. Популярные музыкальные сервисы рассказали, какие песни в этом году россияне искали и слушали чаще остальных.

Таким образом, чаще всего пользователи платформ как Shazam и Apple Music, искали в Интернете песню «Life» Юлии Зиверт, трек «Do It» турецкого исполнителя Ilkay Sencan, «Dancin» от исполнителей Aaron Smith и Luvli, хит «Bad Guy» от Billie Eilish, «Грустный Дэнс» от Artik & Asti Feat. Артем Качер и другие, сообщает РИА Новости.

Самым популярным треком года в России стал «Грустный Дэнс», на втором месте оказалась песня «Life», а на третьем «Baf Guy». В первой десятке также оказались сразу три песни исполнителя Тимы Белорусских — «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», HammAli & Navai «Девочка-война» и Lil Nas X «Old Town Road».

Ранее ассоциация туроператоров России назвала направления, которые россияне чаще всего искали в Интернете для покупки путевки в отпуск на время католического Рождества. На первом месте оказалась Италия, на втором Чехия, на третьем Австрия. Также в ТОП-10 вошли Швейцария, Франция, Венгрия, Андорра, Финляндия, Германия, Испания, пишет RT.

Также выяснилось, что в основном туристы покупают путевки, рассчитанные на отпуск от 3 до 7 дней. Тратят россияне на него от 29 тысяч, до 60 тысяч рублей.