Депутат Верховной рады рассказал, когда Украина войдет в НАТО

Киев, 5 декабря. Последствия принятия закона о рынке земли на Украине могут быть самыми масштабными, полагает депутат Верховной рады Михаил Добкин. По его словам, речь может идти даже о вступлении Украины в НАТО.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил депутат.

Добкин напомнил, что членство стран Прибалтики, а также Венгрии в НАТО стало причиной снижения промышленного производства в этих странах, а также положило начало массовому оттоку населения из-за безработицы. Он призвал отложить принятие закона на год, чтобы дать возможность экспертам оценить все возможные риски.

Ранее депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», при этом противники закона сопровождали голосование криками «Ганьба!» («Позор!»)

В ходе голосования за принятие поправок выступили 240 депутатов, при этом необходимо было всего 226 голосов. Для окончательного утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение. Документ предполагает отмену запрета на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года, пишет «Газета.ру».

В законопроекте уточняется, что собственниками земель теперь могут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны выставить на продажу свои участки в течение года.