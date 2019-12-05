Болгария оправдалась после упрека Путина по строительству «Турецого потока»

София, 5 декабря. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что строительство газопровода через ее территорию ведется с максимальной скоростью.

Ранее российский лидер на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Путин не исключил, что София может делать это под внешним давлением.

«Видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал он.

Президент России добавил, что если власти Болгарии не желают ускорить работу, то Москва найдет другие пути реализации проекта в южной части Европы.

Позже Борисов в интервью телеканалу BTV оправдался, что задержка в строительстве была связана с проведением конкурсных процедур и сейчас работы ведутся с максимально возможной скоростью.

«Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, а его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур. Болгария — единственная альтернатива для российского газа. Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Надеюсь, президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в следующем году и лично сможет увидеть нашу работу. Ожидаем, что к концу будущего года газопровод начнет работать», — заявил болгарский премьер.

Он добавил, что траншеи для газопровода вырыты на протяжении 150 километров, в них уже укладываются трубы.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 31,5 млрд кубических метров в год. Проект направлен на газоснабжение потребителей в Турции, а также в странах Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе в Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дату пуска газопровода «Турецкий поток».