РУСАДА предложило создать рабочую группу для реабилитации ВФЛА

Москва, 5 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с предложением создать международную рабочую группу, задачей которой стало бы восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

РУСАДА предложило наделить группу полномочиями утверждать исполняющего обязанности президента ВФЛА, а также управляющую команду федерации. В последнюю допускается включать сторонних кандидатов при согласовании с рабочей группой.

Формировать рабочую группу предлагается из представителей РУСАДА, представителей органов управления ВФЛА, представителей World Athletics, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России и заслуженных представителей легкой атлетики страны, которые не имеют отношения к допинговому скандалу. Также в группу могут войти четыре представителя независимой комиссии спортсменов ВФЛА.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. Однако 23 ноября стало известно, что ассоциация приняла решение продлить срок отстранения ВФЛА.

Из-за дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Практически на всех турнирах россияне соревновались под триколором и защищали честь России, только в «королеве спорта» соотечественники имели на форме аббревиатуру ANA (Authorised Neutral Athletes).