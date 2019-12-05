Во время пожара в колледже в Одессе пропали 13 человек

Одесса, 5 декабря. Национальная полиция Украины сообщила, что в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пропали 13 человек.

В экстренной службе также уточнили, что на данный момент спасатели продолжают ликвидацию пожара.

«По состоянию на данный момент, в следствие пожара в колледже 1 человек погиб, 29 пострадали. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено», – пояснила национальная полиция Украины на официальной странице в Facebook.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о трауре в связи с трагедией в колледже.Возгорание в учебном заведении произошло в среду днем. Пожар начался с третьего этажа здания, но из-за камышовых перекрытий огонь очень быстро распространился на другие помещения.