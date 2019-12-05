Вашингтон, 5 декабря. Сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США смогут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

На конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом, Мерфи заявил, что США нужно найти «другие ответы» в попытках становить «Северный поток — 2».

Демократ отметил, что надеется на скорое принятием Сенатом США законопроекта по «европейской энергобезопасности», который нацелен на борьбу с «российским влиянием». По его словам, для этого из бюджета выделят миллиард долларов.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Так, строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Против строительства трубопровода активно выступают Украина и США. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу. Конгресс США хочет включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены рассчитывают, что ограничения смогут задержать введение газопровода в эксплуатацию более чем на 12 месяцев.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока не приняли решения по поводу санкций в отношении газопровода. Как передавал RT, Трамп добавил, что обсудит ситуацию вокруг «Северного потока — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил, что если США введут санкции в отношении проекта, Берлину нужно подумать об ответных мерах, передавала «Газета.ру». Он подчеркнул, что Вашингтон «не касается» то, как в Германии формируют собственную энергетическую политику.