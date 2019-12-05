Тело второго погибшего обнаружено на месте пожара на резервуаре НПС в Татарстане

Казань, 5 декабря. Второй погибший был обнаружен на месте пожара на резервуаре насосно-перекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

«В 22.27 спасатели ПАСФ «РегионСпас» обнаружили тело второго погибшего», — сообщило ведомство.

До этого спасатели «РегионСпаса», проводя предварительный поиск пропавших внутри резервуара, обнаружили тело первого мужчины.

Сообщения о пожаре на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском муниципальном районе Татарстана поступили в среду утром. Как стало известно, пожар произошел в то время, когда подрядная организация вела плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара. По пока неустановленным причинам сработала система пожаротушения, наблюдалось горение резервуара снаружи. Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали пожар через три часа после его начала.