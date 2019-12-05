Слова польского лидера о невраждебности РФ к НАТО прокомментировали в Совфеде

Москва, 5 декабря. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Польши Анжея Дуды, заявившего, что РФ не является врагом для НАТО. По словам российского политика, данное заявление было продиктовано точкой зрения Дональда Трампа.

«Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России», – цитирует сенатора телеканал RT.

Однако резких изменений в отношениях между РФ и НАТО ждать не стоит, добавил Джабаров. Стороны смогут выстроить взаимовыгодные контакты постепенными изменениями.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО. По его мнению, РФ – это сосед, с которым альянс не всегда соглашается, однако никакой враждебности нет.

Саммит 29 стран, входящих в НАТО, прошел в Лондоне 3 - 4 декабря. Мероприятие было юбилейным, поскольку альянс был создан ровно 70 лет назад – в 1949 году. Заявленной целью встречи была «модернизация» и «перезагрузка» Североатлантического Альянса. Однако в итоге саммит превратился в грандиозную свару «всех против всех».