Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство

Москва, 5 декабря. Русская православная церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей, заявил телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.

Ранее Киселев заявлял, что РПЦ могла бы изменить свою позицию по суррогатному материнству. По мнению журналиста, новые нравственные вызовы естественны при развитии цивилизации.

«Церковь и народ не должны отделяться друг от друга. Сейчас идет демографический спад, каждый человек на счету, и я считал бы важным, чтобы Церковь принимала участие в процессе, где семьи хотят обзавестись детьми, найти способ, как сопроводить медицинские технологии», — выразил мнение Киселев в эфире программы «Новый день. Новости на «Спасе».

Журналист полагает, что Церкви следует «сгладить конфликты любовью» и благословить ЭКО и суррогатное материнство, к которым приходится прибегать парам по медицинским показаниям.

«Я бы сравнил суррогатную мать с кормилицей — она кормит, и она всегда была уважаема в России», — добавил он.

Оппонент Киселева в эфире протоиерей Александр Абрамов отметил, что РПЦ не выступает против новых технологий. Однако, подчеркнул он, это не касается деторождения, поскольку бесплодие — «тоже форма взаимодействия человека и Бога».

«Мы видим тяжелейшие нравственные проблемы, и Церковь выступает против. Мы сострадаем тем, кто не может забеременеть, и эта дискуссия должна продолжаться», — заявил протоиерей.

Ранее в понедельник, как передавал RT, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработку законопроекта о борьбе с домашним насилием. Он подчеркнул, что РПЦ выступает против любых форм насилия, однако церковь вынуждена «возвысить голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами».

В РПЦ отметили, что принятие данного закона может существенно ограничить права граждан, так как он базируется на «презумпции виновности» и имеет «явную антисемейную направленность».

Совет Федерации 29 ноября обнародовал текст законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, законопроект будет направлен на общественные слушания до внесения в Госдуму.