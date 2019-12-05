Курдские боевики в Сирии подорвали автомобиль около турецкого конвоя в провинции Алеппо

Алеппо, 4 декабря. Заминированная, предположительно, бандформированиями курдов машина взорвалась около конвоя Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Алеппо.

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался у конвоя турецких ВС недалеко от города Джараблус в провинции Алеппо. Информация о погибших и раненых пока не сообщается.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. По всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

Курдские террористы с момента начала турецкой операции неоднократно устраивали теракты на севере Сирии. В частности, в начале ноября члены бандформирований курдов устроили теракт в городе Аль-Баб на севере Сирии. В результате взрыва бомбы, заложенной в один из автомобилей, погибли, по разным данным, от 10 до 18 человек. Еще от 15 до 27 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее в городе Камышлы, расположенном на северо-востоке Сирии, прогремела серия из трех взрывов. В результате террористического акта погибло не менее семи человек, а еще порядка 70 получили ранения.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками ИГ1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.