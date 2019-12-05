Российские журналисты о «свободе слова» в иностранных соцсетях. ФАН-ТВ

Журналист Александр Малькевич и первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры Общественной палаты РФ Артем Кирьянов представили доклад «Facebook. Цензура и двойные стандарты на «защите демократии», посвященный выборочной политике иностранных соцсетей.
Участниками пресс-конференции был поднят целый ряд вопросов, касавшихся не только политики социальных сетей, которой, согласно докладу, регулярно движут политические мотивы, но и современных возможностей России по защите своего информационного суверенитета и информационной безопасности населения.
В частности, была обсуждена проблема неготовности законодательной базы к такого рода вызовам, неэффективность системы штрафования и судебного преследования, отсутствия в России полномочных представителей Facebook, Twitter, Google.
Информационный железный занавес ограничит возможность выражения своего мнения на международной площадке как СМИ, так и простым гражданам, но при этом и избирательность зарубежных интернет-корпораций и соцсетей не должны оставаться без внимания, игнорироваться и забываться из принципа «лишь бы не было хуже».
Напомним, весной 2018 года аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован в социальной сети Facebook. Причина блокировки при этом названа не была. Помимо ФАН заблокированы были также аккаунты изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и других СМИ. Федеральное агентство новостей подало к Facebook иск в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США), исходя из однозначной позиции, что данная блокировка продиктована исключительно политическими мотивами и цензурой.
Позднее ФАН обнародовал информацию о том, что Facebook блокирует контент выборочно — так, техподдержка социальной сети не нашла нарушений в рисунке, на котором изображена расправа над человеком, внешне похожим на ортодоксального еврея. На изображение пожаловались пользователи. На картинке люди, которые, судя по всему, и убили свою жертву, держат в руках тело мужчины и флаг Палестины. Несмотря на убийство, изображенное на картинке, администрация Facebook посчитала, что правила соцсети соблюдены.
«Спасибо, что сообщили нам об этом. Мы просмотрели фотографию, и, хотя она не противоречит ни одному из конкретных стандартов сообщества, вы поступили правильно, сообщив нам об этом. Мы понимаем, что такой контент может быть оскорбительным или неприятным для вас, поэтому мы хотим помочь вам видеть как можно меньше подобной информации в будущем», — пишет техподдержка Facebook.