Российские журналисты о «свободе слова» в иностранных соцсетях. ФАН-ТВ

Журналист Александр Малькевич и первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры Общественной палаты РФ Артем Кирьянов представили доклад «Facebook. Цензура и двойные стандарты на «защите демократии», посвященный выборочной политике иностранных соцсетей.

Участниками пресс-конференции был поднят целый ряд вопросов, касавшихся не только политики социальных сетей, которой, согласно докладу, регулярно движут политические мотивы, но и современных возможностей России по защите своего информационного суверенитета и информационной безопасности населения.

В частности, была обсуждена проблема неготовности законодательной базы к такого рода вызовам, неэффективность системы штрафования и судебного преследования, отсутствия в России полномочных представителей Facebook, Twitter, Google.

Информационный железный занавес ограничит возможность выражения своего мнения на международной площадке как СМИ, так и простым гражданам, но при этом и избирательность зарубежных интернет-корпораций и соцсетей не должны оставаться без внимания, игнорироваться и забываться из принципа «лишь бы не было хуже».

Напомним, весной 2018 года аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован в социальной сети Facebook. Причина блокировки при этом названа не была. Помимо ФАН заблокированы были также аккаунты изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и других СМИ. Федеральное агентство новостей подало к Facebook иск в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США), исходя из однозначной позиции, что данная блокировка продиктована исключительно политическими мотивами и цензурой.

Позднее ФАН обнародовал информацию о том, что Facebook блокирует контент выборочно — так, техподдержка социальной сети не нашла нарушений в рисунке, на котором изображена расправа над человеком, внешне похожим на ортодоксального еврея. На изображение пожаловались пользователи. На картинке люди, которые, судя по всему, и убили свою жертву, держат в руках тело мужчины и флаг Палестины. Несмотря на убийство, изображенное на картинке, администрация Facebook посчитала, что правила соцсети соблюдены.