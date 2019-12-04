СБУ заявила об аресте россиянина в Херсонской области

Киев, 4 декабря. Гражданин России Игорь Кучерявый был задержан Службой безопасности Украины в Херсонской области.

Как сообщается, Кучерявый является членом партии «Единая Россия». Украинские власти обвиняют его в «посягательстве» на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В отношении россиянина было заведено уголовное дело, ему может грозить от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года. На референдуме подавляющее большинство жителей Крыма (96,77%) и Севастополя (95,6%) проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Киев по-прежнему считает Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процесс вхождения полуострова в состав РФ прошел в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.