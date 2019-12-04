После пожара в колледже в Одессе объявлен траур

Одесса, 4 декабря. Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о трауре в связи с пожаром в местном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным», — заявил Труханов.

Крупный пожар произошел сегодня. Известно, что в больницу доставили 11 человек, среди них есть студенты, сотрудники учебного заведения, и работники ГСЧС. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Также, по последней информации, жертвой пожара стала одна девушка.

На данный момент известно, что возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного здания, но из-за камышовых перекрытий огонь очень быстро распространился по другим помещениям.