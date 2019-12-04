Витренко объяснил, почему Киев предлагает столь высокий тариф на транзит газа

Киев, 4 декабря. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал предложенный Киевом тариф на транзит газа.

Как отметил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, предложенные ранее украинской стороной тарифы на транзит газа являются очень высокими. Аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин, который назвал украинские условия неприемлемыми.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» подготовил свои предложения, исходя из ведения европейский методологии расчета тарифов, которая будет принята на Украине. По его словам, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

«Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны «Газпрому» и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — написал он в своем Facebook.

По словам министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля, украинская сторона делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российским «Газпромом». При этом точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.

Контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от всех претензий друг к другу в международном арбитраже.