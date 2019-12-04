Взрыв газа уничтожил трехэтажное здание на польском горнолыжном курорте

Щирк (Польша), 4 декабря. Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк, расположенном на юге Польши. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на местную полицию.

В результате взрыва здание обрушилось. Известно, что в нем проживали восемь человек. Пока что информации о людях под завалами не поступало.

Согласно сообщениям местного радио, сейчас на месте происшествия работают 12 пожарных бригад; ведется спасательная операция.

Напомним, что в поселке Яковлево Белгородской области накануне произошло аналогичное ЧП – обрушилась стена жилого дома. Причиной обрушения стены четырехэтажного дома, предварительно, стал взрыв газа. Жильцов дома эвакуировали, на месте происшествия работают оперативные службы.