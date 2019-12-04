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Президент Польши заявил, что не считает Россию врагом для НАТО

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Президент Польши заявил, что не считает Россию врагом для НАТО

Лондон, 4 декабря. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО, соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса.

Дуда заявил, что РФ это сосед, с которым альянс не всегда соглашается, однако никакой враждебности нет, пишет телеканал RT.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует… Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — поясняет Анджей Дуда.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО должны переосмыслить отношения с Россией. Французский лидер отметил, что вопрос стабильности в Европе полностью зависит от диалога с Москвой.

Саммит 29 лидеров стран, участниц НАТО, прошел в Лондоне 3-4 декабря. Мероприятие стало юбилейным, так как альянс был создан в 1949 году, то есть ровно 70 лет назад.

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Источник: RT
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