В США прокомментировали ограничения на применение Украиной комплексов Javelin

Вашингтон, 4 декабря. Вашингтон не устанавливал никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако настаивает, чтобы Киев использовал комплексы только в оборонительных целях. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Руд назвал «неверными» утверждения некоторых СМИ о том, что администрация США выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin. По его словам, единственное, о чем просил Вашингтон, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.

Представитель американского военного ведомства при этом добавил, что Javelin представлялись Киеву для оборонительных целей, «чтобы сдерживать российскую агрессию», передает ТАСС.

Отметим, в середине ноября госсекретарь США Майкл Помпео сообщил об истинной причине спонсирования Украины оружием. По его словам, США передали Украине «настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских», предавала «Газета.ру». Он упрекнул предыдущую администрацию страны, существовавшую при президентстве Барака Обамы, в том, что она не оказывала военной помощи Киеву.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В апреле 2018 года Украина получила 37 ракетных комплексов Javelin, а также 210 ракет. При этом украинская сторона обязалась не использовать данное вооружение на линии столкновения на Донбассе.

В октябре стало известно, что Госдепартамент США утвердил, а Конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных Javelin на Украину. Как передавал RT, Госдеп готов продать Киеву 150 ракет Javelin на 39,2 млн долларов.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Она началась после государственного переворота в Киеве почти пять лет назад, стороны до сих пор не могут разрешить конфликт. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территориям ДНР и ЛНР.