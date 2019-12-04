Ученые из США обнаружили необычный фактор продления жизни

Мичиган, 4 декабря. Американские ученые из Мичиганского университета в ходе опытов на червях обнаружили, что особи, пережившие окислительный стресс в раннем возрасте, становятся более выносливыми и живут дольше, сообщает журнал Nature.

У человека окислительный стресс (процесс повреждения клеток в результате окисления) является причиной многих опасных заболеваний. К примеру, атеросклероза, гипертензии, болезни Альцгеймера, диабета и других.

Американские ученые исследовали круглого червя Caenorhabditis elegans и выяснили, что черви, которые в начале своей жизни вырабатывали больше окислителей, жили дольше, чем черви, которые производили меньше активных форм кислорода. Если раньше считалось, что на долголетие оказывают основное влияние два фактора (наследственность и условия окружающей), теперь выяснилось, что есть и другие факторы.

Для подтверждения своих догадок, ученые подвергли всю популяцию исследуемых червей воздействию активных форм кислорода (АФК), и средняя продолжительность жизни всей популяции увеличилась.

Ранее, как предавал RT, ученые из Нидерландов выяснили, что вес и рост гораздо в большей степени влияют на продолжительность жизни женщин, чем мужчин. В ходе масштабного исследования выяснилось, что у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у невысоких и полных. При этом занятия спортом увеличивают продолжительность жизни у представителей обоих полов, однако мужчинам для положительного эффекта требуется уделять физической активности гораздо больше времени.

Похожее заявление летом этого года сделали британские ученые. Как сообщала «Газета.ру», согласно проведенному исследованию, лучшим методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки. Отмечается, что даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни. Исследование также показало, что риск преждевременной смерти повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.