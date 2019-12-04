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Пловцы из России взяли второе золото на Чемпионате Европы на короткой воде

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Пловцы из России взяли второе золото на Чемпионате Европы на короткой воде

Глазго, 4 декабря. Мужской сборной России удалось завоевать первое место в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на Чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в эти дни в Шотландии.

Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов преодолели необходимое расстояние за 1 минуту 22,92 секунды, сообщает ТАСС. При этом россияне смогли обогнать Польшу и Италию.

Это уже вторая золотая медаль наших спортсменов, в среду первое место на дистанции в 50 метров брассом занял Владимир Морозов.

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Источник: ТАСС
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