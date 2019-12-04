Депутат Рады назвал законопроект о продаже земли «гигантской аферой»

Киев, 4 декабря. Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «гигантской аферой», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Продав землю, мы должны уже напрямую думать о трансплантации органов... Потому что если у людей нет ни земли — ничего нет. Что касается земли, тут все еще проще. Перед нами, я думаю, одна из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие», — сказал он.

Рабинович отметил, что другие европейские страны тоже торгуют своей землей, однако на других условиях. В качестве примера он привел Венгрию и Польшу, указав, что там можно продавать лишь ограниченные участки земли – не более 300 гектаров, пишет RT.

«А у нас 200 тыс. га — разницу понимают эти аферюги... Они сейчас до 50 тыс. га скажут, мы услышали голос людей, будем продавать 50 тыс. га в одни руки», — сказал Рабинович.

Правительство Украины планирует отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. Стоит отметить, что отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты Рады предыдущего созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные корпорации «скупят всю украинскую землю у населения по низким ценам», пишет газета «Известия».