Россия и Монголия подписали соглашения о сотрудничестве. ФАН-ТВ

Целый ряд соглашений, меморандумов и протоколов был подписан между различным ведомствами и компаниями России и Монголии на бизнес-форуме «Россия — Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС». Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате России.

В том числе, прошли церемонии подписания плана мероприятий между ЕЭК и правительством Монголии на 2020-2021 годы, соглашения о сотрудничестве между Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и меморандума о сотрудничестве между ними, протокола о принципах и механизмах деятельности российско-монгольского делового совета.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и министр иностранных дел Монголии Дамдингийн Цогтбаатар, член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии, советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

Ухнаагийн Хурэлсух, после подписания всех соглашений, следуя традиции, расписался в книге Торгово-промышленной палаты России.