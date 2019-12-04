Алеппо, 4 декабря. Боевики выпустили ракеты по жилому дому и спортивному клубу в сирийской провинции Алеппо. В результате атак погибли девять детей и двое взрослых, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики по-прежнему продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошлые сутки в результате их действий были убиты 11 человек, девять из которых — дети.

Как уточнили в ЦПВС, во вторник около четырех часов дня боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) запустили ракету по жилому дому в населенном пункте Вадихи к югу от города Алеппо.

«В результате разрыва боевой части ракеты дом был разрушен, погиб шестилетний мальчик, также были ранены мать и двое братьев погибшего», — сообщили в Центре по примирению.

Под обстрел боевиков попал спортивный клуб на территории города Телль-Рифаат провинции Алеппо. Они вели огонь из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. В результате обстрела погибли десять мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей).

Ранения получили 13 человек: семеро из них дети. Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В общей сложности за минувший сутки было зафиксировано 40 обстрелов. Боевики сормирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Биньямин, Суккория, Абтин, Сеф-аль-Доли провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Калъат-Марза, Эль-Арейми, Мамухия, Кермель, Кульджок, Калаз-Тахтани, Кабух, Нахшебба, Айн-Эль-Ашра, Хамрат, Сараф провинции Латакия; Эль-Харука, Хуайз, Эль-Джейед, Эль-Расиф, Дар-Хардата, Кара-Джурн провинции Хама; Аджаз, Кефрайя, Мешерфа, Сукайят, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Зайтуна провинции Идлиб.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.