Дамаск, 4 декабря. Расположенный на северо-востоке Сирии склад вооружений, который принадлежал иранским бойцам из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подвергся ракетной атаке. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас». Не исключается, что за ракетной атакой стоит Израиль.

Склад КСИР находится в районе аэродрома в пограничном с Ираком городе Абу-Кемаль. Он расположен в 140 километрах от города Дейр-эз-Зор – центра одноименной провинции. В ноябре 2017 года он был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Напомним, что минувшим летом Израиль начал наносить удары на значительном удалении от собственных границ — беспилотники, предположительно доставленные на базы США через Азербайджан, нанесли удары по четырем опорным пунктам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Ираке. Были уничтожены склады вооружения и погибли бойцы одного из ключевых союзников Дамаск и Москвы в войне против террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», который, к тому же, готов активно содействовать для вытеснения из региона сил США.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.