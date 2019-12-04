Клинцевич прокомментировал заявление США о «крахе» космической отрасли России

Москва, 4 декабря. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал публикацию американского издания The Hill, автор которой предрек «крах» России как космической державы.

Ранее в газете The Hill была опубликована статья, в которой утверждалось, что запуск программы NASA Commercial Crew в 2020 году станет «началом краха России как космической державы». По данным издания, в рамках этой программы будут осуществляться регулярные пилотируемые полеты астронавтов к МКС.

Клинцевич напомнил, что США на три года отложили старт программы Commrercial Crew из-за технических проблем и недоработок. При этом сенатор выразил недоумение в связи с утверждениями The Hill, отметив, что не видит связи между пилотируемыми полетами американских астронавтов к МКС и статусом России как космической державы.

«Непонятно, правда, каким образом это скажется на статусе России как космической державе. Мы продолжим реализацию своих долгосрочных космических программ. Нельзя же всерьез полагать, как утверждает издание The Hill, что прекращение выплат за отправку астронавтов США на корабле «Союз» станет тяжелым ударом для России», — пояснил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что реальное беспокойство вызывает ухудшение российско-американских отношений, которое может оказать негативное влияние на сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере мирного освоении космоса.

США прекратили собственные космические пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. После этого американские астронавты доставляются на МКС на борту российских кораблей «Союз».