Кларк призналась, что речь Дейенерис в финале «Игры престолов» оказалась для нее «адом»

Лос-Анджелес, 4 декабря. Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис в популярном сериале «Игра престолов», рассказала, насколько тяжело ей далась заключительная сцена, где ее персонаж говорит на вымышленном дотракийском языке.

«Здесь я нисколько не преувеличиваю, выучить речь наизусть было для меня сущим адом. Этот выдуманный язык меня извел. Я была уверена, что не смогу ее произнести», – пояснила актриса зарубежному изданию NME.

При этом Кларк отметила, что в тот момент она понимала, насколько эти слова важны для сюжета. По ее мнению, впервые за весь период съемки сериала она знала текст действительно хорошо, сообщает РИА Новости.

Ранее норвежский актер Кристофер Хивью, исполнивший в картине роль одичалого Тормунда, заявил, что «Игра престолов» имеет альтернативную концовку. Подробности Хивью не рассказал, пояснив, что это, в основном, было сделано для развлечения. Звезда не стал делиться информацией о съемках альтернативной версии. Не исключено, что артисты до сих пор связаны контрактом с HBO и из-за этого не могут делиться подробностями съемочного процесса.

В финальной версии герой сериала Джон Сноу убил возлюбленную Дейенерис Таргариен ради спасения своей семьи.

Финальный эпизод «Игры престолов» показали на HBO в мае этого года. После завершения трансляции саги разгорелся скандал. Недовольные развязкой сюжета фанаты требовали переснять сагу и даже создали соответствующую петицию.