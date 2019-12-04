Показывает «русский характер». Как актер Сергей Безруков признается в любви к Родине

Народный артист России Сергей Безруков знаменит не только как актер: он снимает документальные фильмы, выступает в качестве ведущего на разных мероприятиях, а недавно Сергей основал рок-группу «Крестный папа» и стал играть рок-н-ролл. В жизни и творчестве Безруков, по собственному признанию, вдохновляется «русским характером».

Слава пришла к Безрукову после «Бригады», где он сыграл принципиального криминального авторитета Сашу Белого. Интересно, что для Сергея подобное амплуа — не обычное. До этого, на театральных подмостках, его приглашали играть романтических героев. Тем не менее, после «Бригады» роли посыпались на актера одна за другой. Безруков успел сыграть поэтов — Сергея Есенина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого. Кстати, творчество Есенина Безрукову очень нравится, однажды он предложил читать стихи Сергея Александровича детям, чтобы воспитать в них чувство прекрасного и патриотизм. Актер уверен: Есенин любил Родину не напоказ, а по-настоящему.

Помимо актерского мастерства, режиссуры и постановки спектаклей в Московском Губернском театре, Сергей всерьез увлекается музыкой. Недавно он создал группу «Крестный папа». Музыканты играют в стиле рок-н-ролл — продолжают традиции любимых Безруковым музыкальных коллективов: «Аквариум», «Кино», «Алиса», ДДТ, и Queen. Однако группа ищет собственный путь и стремится сохранить творческую независимость. Тембр Сергея прекрасно звучит при исполнении баллад и акустических композиций.

«Крестный папа» поет, в основном, о человеческих переживаниях, чувствах и отношениях. Подобная музыка тесно перекликается с актерским методом Безрукова. Главная цель его творчества — показать, каков на самом деле русский характер. С одной стороны, он пытается таким образом поговорить о недостатках страны, но, в то же время, признаться России в любви.