Острый перец чили может продлевать жизнь, уверены ученые

Пекин, 4 декабря. Китайские ученые выяснили, что острый перец может снижать смертность животных, благодаря «притормаживанию» их дневной активности. В рамках исследования специалисты кормили мух капсаицином — веществом из жгучего перца чили — и обнаружили, что он способен продлить жизнь самок на 15%.

Как сообщает News.ru, ученые десять дней кормили насекомых капсаицином. Дозы при этом были разные. В итоге выяснилось, что эффект есть только от минимального количества.

В результате смертность самок уменьшилась на 15%. В то же время изменилось их поведение — в течение дня они стали менее активны. У самцов изменений никаких не произошло.

По мнению ученых, действие капсаицина может быть опосредовано экономией ресурсов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника. Согласно проведенному исследованию, сахар активировал развитие болезнетворных бактерий. При этом продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма. Ученые полагают, что это может стать причиной развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.