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Острый перец чили может продлевать жизнь, уверены ученые

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Острый перец чили может продлевать жизнь, уверены ученые

Пекин, 4 декабря. Китайские ученые выяснили, что острый перец может снижать смертность животных, благодаря «притормаживанию» их дневной активности. В рамках исследования специалисты кормили мух капсаицином — веществом из жгучего перца чили — и обнаружили, что он способен продлить жизнь самок на 15%.

Как сообщает News.ru, ученые десять дней кормили насекомых капсаицином. Дозы при этом были разные. В итоге выяснилось, что эффект есть только от минимального количества.

В результате смертность самок уменьшилась на 15%. В то же время изменилось их поведение — в течение дня они стали менее активны. У самцов изменений никаких не произошло.

По мнению ученых, действие капсаицина может быть опосредовано экономией ресурсов.

Острый перец чили может продлевать жизнь, уверены ученые

Ранее «Газета.ру» сообщала, что канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника. Согласно проведенному исследованию, сахар активировал развитие болезнетворных бактерий. При этом продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма. Ученые полагают, что это может стать причиной развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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Источник: News.ru
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