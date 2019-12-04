В Петербурге появился монумент архитектору Николаю Белехову. ФАН-ТВ

Торжественная церемониях открытия памятника была приурочена к 115-летию архитектора. Бюст человеку, который посвятил свою жизнь охране памятников, решили установить в здании КГИОП на площади Ломоносова.

На церемонии присутствовали представители Комитета, а также племянница архитектора. Когда он ушел из жизни, ей было всего 10 лет. Но дядю помнит очень хорошо, именно она и помогала в создании монумента. Марина Петрова с сожалением отметила, что людей, которые лично видели и помнят Николая Белехова осталось не так много.

«Николай Николаевич Белехов возглавлял инспекцию по охране памятников в годы блокады, надо сказать, что он был необыкновенный энтузиаст своего дела после войны, он был инициатором и добился восстановления пригородов. Об этом уже много написано, в том варианте именно реставрация, а не использование их для культурных объектов», — говорит Марина Петрова, племянница Николая Белехова.

«Это человек, которому не было все равно, человек, который работал в инспекции по охране памятников и фактически отдал жизнь за это дело, потому что скоропостижно скончался. Очень рано ушел ему было 52 года. Такое необычное решение, правда меня сотрудники некоторые критиковали, говорили, что на столбах лестниц бюсты не ставят, но мы же необычный Комитет, довольно креативный, почему бы не поставить бюст Белехова в Комитете», — поделился Сергей Макаров, председатель КГИОП.

Над созданием гипсового монумента трудился скульптор Павел Игнатьев. Он рассказал, что на изготовление ушло около года, за основу были взяты фотографии из книги о Николае Белехове. Самым сложным оказалось не воссоздать портретное сходство с архитектором, а выбрать стиль, который бы хорошо сочетался с историческими интерьерами здания.

«Когда ко мне обратилась инициативная группа, и председатель Комитета, то я с радостью откликнулся и стал думать, как бы э то все решить. Конечно, проблема достаточно сложная у этого места, потому что это историческая лестница К. Росси. Сочетание различных материалов и конструктивного решения. Поэтому я пришел к выводу, что нужно создавать не имитацию исторического с классическими деталями декора, а именно создать портрет или скульптуру даже», — рассказал скульптор.

Николай Белехов был не только архитектором, но и выдающимся деятелем в области охраны и реставрации памятников истории и культуры. Под его руководством была организована работа по спасению памятников в годы Великой Отечественной войны и блокады, а после войны — широкомасштабные ремонтно-восстановительные работы в Ленинграде.