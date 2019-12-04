Шансов на восстановление ДРСМД между США и Россией нет, считают эксперты

Женева, 4 декабря. Почетный профессор Колумбийского Роберт Легвольд считает, что у США и России нет шансов на восстановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако, по мнению эксперта, его могут сменить неформальные соглашения.

«Не думаю, что сейчас есть шанс спасти соглашение. Напротив, думаю, если и будет продвижение по этому вопросу, то … в форме негласных или полуофициальных договоренностей между Россией, Европой и США…», – цитирует РИА Новости Роберта Легвольда.

С предложением ввести мораторий на размещение ракет США средней и меньшей дальности ранее выступил президент РФ Владимир Путин. При этом, по мнению российского лидера, должно быть запрещено размещение вооружения не только в Европе, но и в том числе Азии и других регионах.

Профессор Легвольд назвал идею российского лидера здравой и реалистичной, но усомнился, что Вашингтон пойдет навстречу. В частности, по мнению эксперта, главной проблемой может стать Азия, которая является приоритетным регионом США для размещения наземных ракетных комплексов в неядерном оснащении против Китая.

Евросоюз должен поддержать инициативу Владимира Путина, но пока сохраняются колебания в данном вопросе представителей Германии и Франции.

«Надеюсь, что все стороны примут предложение Путина», – высказал пожелание американский профессор.

Напомним, США расторгли Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года, обвинив Россию якобы в нарушении соглашения. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их несостоятельным и отметив накопившиеся претензии по поводу выполнения соглашения самими американцами.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новый ДРСМД с участием России и Китая, чтобы избежать начала гонки вооружений.