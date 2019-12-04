Макрон призвал НАТО к диалогу с Россией для стабильности в Европе

Лондон, 4 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО должны переосмыслить отношения с Россией. Французский лидер отметил, что вопрос стабильности в Европе полностью зависит от диалога с Москвой.

«Необходимо переосмыслить наши отношения с Россией. Без основательного и требовательного диалога с ней невозможна безопасность в Европе», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

Президент Франции отметил, что Североатлантический альянс был создан 70 лет назад для противостояния Советскому Союзу, однако нынешняя ситуация не имеет ничего общего с событиями семидесятилетней давности.

«Нам надо видеть новую историческую ситуацию», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, Макрон подверг критике действия США в рамках НАТО, отметив, что Вашингтон вынуждает остальных членов альянса пересмотреть систему равновесия.

Юбилейный саммит с участием лидеров стран НАТО проходил не в праздничном настроении. В настоящее время Североатлантический альянс раздирают внутренние конфликты. Так, ранее Макрон диагностировал «смерть мозга» НАТО. Кроме того, большая часть стран НАТО недовольны принудительным обязательством закупать американское оружие. Стоит отметить, что с 1949 года, когда появилось НАТО, число участников альянса выросло с 12 до 29, к началу следующего года к нему присоединится Северная Македония.