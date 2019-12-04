Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Москва, 4 декабря. Слова телеведущего Дмитрия Шепелева вызывали резкую реакцию его бывшего тестя Владимира Фриске. В беседе с Ксенией Собчак Шепелев рассказал о семейных проблемах Жанны Фриске.

По словам Шепелева, после смерти своей партнерши, он полностью прекратил общение с ее родителями. Он рассказал, что однажды отец покойной певицы пришел на свидание с внуком с оружием. Кроме того, неизвестные якобы сломали Шепелеву руку в присутствии ребенка.

«Чтоб он сдох после таких слов!», — отреагировал на заявления бывшего зятя Владимир Фриске.

Он рассказал, что не отходил от смертельно больной дочери до последнего.

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске. Он обратился к подписчикам в социальной сети. По словам Шепелева, новая волна травли началась после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске. Телеведущий указал, что он получает множество злобных комментариев.

Напомним, Жанна Фриске стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни из-за тяжелой болезни, о которой она узнала в 2013 году во время беременности. Фриске жаловалась на систематические мигрени, а в начале 2014 года родные Жанны сообщили, что медики диагностировали у нее неоперабельную опухоль головного мозга.