Миллер считает предлагаемые Украиной тарифы на газ слишком высокими

Москва, 4 декабря. Предлагаемые Украиной тарифы на транзит газа являются слишком высокими, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Глава российской компании рассказал о консультациях с потенциальным украинским газотранспортным оператором, которые сейчас ведутся в Вене. По его словам, на переговорах обсуждается много аспектов нового российско-украинского газового контракта.

«В том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, значительно, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу», — заявил Миллер.

Президент РФ Владимир Путин по поводу ситуации отметил, что условия украинских транзитеров «экономически неприемлемы».

«Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать», — сказал глава государства.

Нынешний контракт на транспортировку голубого топлива между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года.

Россия предлагает Украине заключить новый договор, отказавшись от взаимных судебных исков. Украинская сторона настаивает на претензиях к «Газпрому», которые «Нафтогаз» оценивает в 22 млрд долларов США.

В октябре 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждался вопрос о возможности дальнейшего транзита газа через украинскую территорию. Однако переговоры не принесли никаких результатов. Очередная трехсторонняя встреча по газу может состояться 5 декабря.