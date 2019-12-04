Ани Лорак, Maruv и Светлану Лободу обвинили в измене Украине

Киев, 4 декабря. Украинские звезды, выступающие на территории России, являются изменниками родины. Об этом заявил вокалист украинской националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко.

По его словам, не бойкотирующие Россию артисты участвуют в информационной войне против Украины.

«Я считаю, что, пока идет война, человек, который является публичным, должен четко проявлять свою гражданскую позицию. Если тот или иной артист идентифицирует себя как украинский артист, он должен понимать, что становится игроком также на политическом поле, поскольку идет война не только вооруженная, идет война также информационная, — заявил Бойко, сообщает «Политнавигатор».

Музыкант также считает, что выступающие в России украинские артисты являются инструментом российской пропаганды, которая «кует миф о том, что «мы один народ», что у нас «одна культура», у нас «одни песни», «у нас один язык».

«Я считаю, что поддержка такого мифа является изменой, предательством Украины и украинских интересов», — заключил Бойко.

Таким образом, радикал обвиняет в измене как минимум певиц Ани Лорак, Maruv и Светлану Лободу.

Ранее ФАН сообщал, что украинские пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на поведение Ани Лорак, которая расплакалась на съемках новогодней программы для телеканала «Интер». Часть пользователей написала раздраженные комментарии, предложив выгнать ее в Россию.