Бастрыкин встретился с семьей убитого в Москве офицера СК РФ

Москва, 4 декабря. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с родными погибшего коллеги — полковника юстиции Владислава Капустина, сообщает пресс-служба СК РФ.

1 октября мужчина напал с ножом на Капустина в Москве. Получивший ранение офицер был экстренно госпитализирован. Несмотря на попытки врачей спасти жизнь правоохранителя, он скончался.

Бастрыкин сообщил, что ведомство оказывает поддержку семье, и эта поддержка обязательно будет продолжаться. Глава СК РФ поинтересовался у близких Капустина состоянием реализации их социальных гарантий, предусмотренных законом, а также необходимостью получения помощи реабилитационного характера.

Семье он рассказал, что сын погибшего офицера может посещать детские центры, такие как ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек». Кроме того, не стоит забывать о системе образования Следственного комитета. Бастрыкин выразил уверенность, что при желании мальчик легко вольется в кадетское движение и достигнет успехов в служении закону. Вдове Владислава Капустина Бастрыкин вручил медаль «За верность служебному долгу».

На встрече была поднята тема о расследовании убийства офицера. По словам Бастрыкина, все обстоятельства уже установлены, в скором времени следственные действия будут завершены.

Напомним, подозреваемого в убийстве Капустина задержали практически сразу. На видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, он заявил, что набросился на следователя, потому что в ведомстве «его заявление выкидывают». По информации СМИ, мужчина страдает шизофренией, у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных, проходил лечение в больнице имени Кащенко. В СК РФ сообщили, что нанесшему смертельное ранение офицеру мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Позднее в СМИ появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как совершается нападение. Как передавала «Газета.ру», на кадрах видно, как мужчина нападает на Капустина и наносит ему сильный удар ножом в спину, а после пытается скрыться с места преступления.