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В Сети появились фото со свадьбы Лопыревой и Булатова

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В Сети появились фото со свадьбы Лопыревой и Булатова

Москва, 4 декабря. Телеведущая и модель Виктория Лопырева показала фотографии со свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.

О романе Лопыревой и Булатова стало известно около года назад. Пара долгое время скрывала свои отношения из-за развода Булатова с Татианой Карапетян. В этом году у пары появился сын.

Модель рассказала, что избранник сделал ей предложение еще до рождения ребенка. Тайная свадьба состоялась, когда Лопырева еще была в положении. На опубликованных кадрах видно, что для церемонии модель выбрала короткое белое платье с кружевными рукавами и белые туфли-лодочки.

В Сети появились фото со свадьбы Лопыревой и Булатова

Церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГСе, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов. Теперь Лопырева планирует провести масштабное торжество для всех друзей и намерена сама заниматься организацией праздника.

«Я провела миллион свадеб и знаю, как выглядят самые шикарные из них. У меня друзья по всему миру, и, чтобы собрать всех вместе на нашей большой свадьбе, нужно много времени. У меня пока не было сил заниматься этим», — рассказала модель в ток-шоу «Ходят слухи».

Ранее Лопырева поделилась секретом романтических отношений. По словам 36-летней модели, сохранить романтику паре помогают свидания и сюрпризы. Лопырева отметила, что еще в самом начале отношений пара устраивала свидания в парках Москвы или других странах. Эту традицию пара сохранила и после рождения сына.

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