Монтян объяснила, зачем СБУ нагрянула в офис к Медведчуку

Киев, 4 декабря. Визит СБУ в офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука напрямую связан с предстоящей встречей «нормандской четверки» в Париже, заявила известный украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

«Чтобы там не происходило это повышение ставок накануне «нормандского формата». А какие отмазки придумало СБУ, это совершенно неважно», — заявила она в комментарии изданию «Украина.ру».

По мнению словам, все станет известно после окончания встречи лидеров России, Украины, ФРГ и Франции 9 декабря.

Напомним, о том, что в офисе Медведчука проходят следственные действия, сегодня заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. В ОПЗЖ визит силовиков расценивают как политический заказ и расправу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «есть большие вопросы», касающиеся финансирования партии «Оппозиционная платформы – За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие». В партии Медведчука в ответ заявили, что так украинский лидер просто пытается с помощью СБУ устранить оппозицию в стране. Телеканала NewsOne предположил, что партию хотят обвинить в противоправных связях с Россией.

В 2018 году движение Виктора Медведчука «Украинский выбор — Право народа» часто подвергалось нападениям радикалов. В частности, в октябре прошлого года почти 100 националистов напали на офис организации, подожгли помещение и разбили окна.